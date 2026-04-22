Il 22 aprile 2026, nella soap opera turca La forza di una donna, vengono rivelate le azioni di Satilmis nei confronti di Arda, scatenando molta attenzione tra il pubblico. La trama si concentra sulle scoperte di Ceyda riguardo alle manovre messe in atto dall’ex marito. La puntata viene trasmessa alle 16 su Canale 5 e suscita grande curiosità tra gli spettatori.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 22 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Arif e Bahar hanno preso insieme la pistola di Sarp per liberarsene, consigliato dalla sorella lui ha deciso di gettarla in mare. Enver ha ricoperto l'arma con nastro adesivo e coperte prima di affidarla ad Arif, nessuno di loro però può immaginare che Sirin ne ha combinata un'altra delle sue. Cosa ha fatto? Ha sostituito la pistola con delle pietre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 22 aprile 2026: Ceyda scopre cosa ha fatto Satilmis per Arda

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