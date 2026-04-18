La forza di una donna spoiler 18 aprile 2026 | Ceyda ha dovuto accogliere Satilmis lei e Bahar pensano che…

La soap opera turca La forza di una donna continua ad attirare l’attenzione dei telespettatori italiani, trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio. Nella puntata dell’18 aprile 2026, Ceyda si trova a dover accogliere Satilmis, mentre lei e Bahar discutono su alcune questioni. La narrazione si concentra sui rapporti tra i personaggi e sulle dinamiche di famiglia, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 18 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Arif ha chiesto un consiglio alla sorella per liberarsi della pistola di Sarp, lei gli ha suggerito di gettarla in mare. Kismet dopo aver parlato con Bahar ha deciso di chiudere ogni rapporto con Cem. Ceyda grazie ad Ender è riuscita a far restare Arda con lei, almeno per il momento, intanto si è ritrovata a dover badare anche a Satilmis nonostante tra loro non si sia creata ancora nessuna sintonia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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