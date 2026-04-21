La forza di una donna anticipazioni 22 aprile 2026 | Ceyda scopre la verità su Satilmis e crolla

La forza di una donna torna con una nuova puntata che focalizza l'attenzione sui sentimenti: Ceyda ha un crollo emotivo quando scopre la verità sul piccolo Satilmis. Intanto Sirin continua a tramare qualcosa. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio della dizi turca di Canale 5. La forza di una donna prosegue su Canale 5 con una puntata che mette subito le cose in chiaro: c'è chi mente e chi, invece, è costretto a fare i conti con la verità. Anche se questa fa male al cuore. Mercoledì 22 aprile (alle 16.00) la tensione sale soprattutto per colpa di Sirin, mentre sul fronte Ceyda arriva un momento che smuove nel profondo la ragazza. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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