La formazione del Chelsea è trapelata a causa del parrucchiere di Cucurella | scoperta la talpa

Un post sui social media di un parrucchiere legato a Cucurella ha rivelato in anticipo la formazione del Chelsea prima di una partita. La pubblicazione ha portato alla scoperta di dettagli riservati sulla composizione della squadra. La notizia si è diffusa rapidamente, sollevando dubbi sulla sicurezza delle informazioni interne della squadra. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle conseguenze di questa fuga di notizie.