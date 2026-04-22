La formazione del Chelsea è trapelata a causa del parrucchiere di Cucurella | scoperta la talpa
Un post sui social media di un parrucchiere legato a Cucurella ha rivelato in anticipo la formazione del Chelsea prima di una partita. La pubblicazione ha portato alla scoperta di dettagli riservati sulla composizione della squadra. La notizia si è diffusa rapidamente, sollevando dubbi sulla sicurezza delle informazioni interne della squadra. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle conseguenze di questa fuga di notizie.
Alcune informazioni riservate sulla formazione del Chelsea sono trapelate prima della partita a causa di un post pubblicato sui social dal parrucchiere di Cucurella.🔗 Leggi su Fanpage.it
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