Sorpresa negli abissi è tornata la foca monaca Da Pavia sono certi | Registrata la sua voce

La foca monaca è tornata negli abissi e la notizia arriva da Pavia, dove hanno registrato la sua voce. La creatura, che raramente si lascia vedere, si muove tra grotte e spiagge deserte, ma ora ha deciso di farsi ascoltare. Un segnale che preoccupa gli esperti, preoccupati per il suo ritorno in queste acque.

Pavia, 18 febbraio 2026 – Difficilmente si fa vedere, predilige grotte e spiagge isolate. Ma la foca monaca si è fatta sentire. Per la prima volta, nelle acque dell'Isola di Montecristo, all'interno del Parco nazionale arcipelago toscano, è stata confermata la presenza della foca monaca, una delle specie più rare e protette del Mar Mediterraneo. La straordinaria scoperta scientifica è frutto delle registrazioni acustiche subacquee condotte dal Cibra, il laboratorio di bioacustica marina dell'Università di Pavia, in collaborazione con il reparto carabinieri biodiversità di Follonica e il Parco nazionale arcipelago toscano.