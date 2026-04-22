FederlegnoArredo racconta la sua storia al pubblico internazionale del Salone del Mobile, in corso in Fiera Milano fino al 26 aprile, con la mostra “La filiera delle meraviglie” allestita nella reception dei padiglioni 2-4, che rappresenta un racconto visivo e immersivo lungo ottant’anni di storia della filiera legno-arredo protagonista della costruzione dell’identità e del successo del design Made in Italy. Debutto milanese dopo la dell’esposizione celebrativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. "Non è solo un passaggio geografico ma anche un ritorno simbolico nel cuore del design internazionale, il Salone del Mobile, il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La “Filiera delle meraviglie” al Salone del Mobile

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