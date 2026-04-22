La Festa della Liberazione a teatro | a San Maurizio in scena Zona liberata

Ultimo appuntamento per l'edizione 2026 di "Vado a teatro!", la stagione del Teatro degli Scalpellini di San Maurizio, organizzata dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva e in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito.Lo spettacolo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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