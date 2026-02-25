Teatro | a San Maurizio in scena l' Arlecchino Svelato di Enrico Bonavera

Prosegue "Vado a teatro!", la stagione di teatro contemporaneo d'arte organizzata dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, e in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito. Venerdì 27 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio va in scena "Arlecchino Svelato", di e con Enrico Bonavera. Bonavera unisce nel proprio percorso il teatro di gruppo degli anni ‘70 e quello della tradizione del teatro italiano di regia, caso forse unico nel panorama nazionale. "Arlecchino Svelato" è il racconto, paradossale e divertito, del viaggio di Enrico Bonavera ‘versus’ la maschera. Vi compaiono le figure magistrali di Giorgio Strehler, il grande regista e Maestro, del Maestro Alessio Leban, attrezzista dall’arte segreta, e di altri colleghi e "aiutanti magici" nelle persone di amici e colleghi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

"Il viaggio del papà": Maurizio Casagrande in scena al Teatro Comunale di LacedoniaMaurizio Casagrande torna a Lacedonia con il suo nuovo spettacolo,

Teatro Comunale di Lacedonia: Maurizio Casagrande racconta il viaggio del papà in scenaMaurizio Casagrande porta in scena a Lacedonia “Il viaggio del papà”.

Temi più discussi: Maurizio Merluzzo: Un Tour di Doppiaggio e Risate al Teatro Nuovo; Al Teatro Verdi arriva Paola Sabbatani Quartet con Il sogno più strano; Al teatro San Pio X di Cartigliano: prima nazionale con Educando Rita e tre opere originali; Al Teatro Nuovo Maurizio Merluzzo: ...e se facessi un tour!?.

Cartigliano, Teatro San Pio X: dal 21/02 una nuova rassegna firmata TeatrisDal 21 febbraio e all’8 maggio, regia e direzione artistica di Maurizio Panici al Teatro San Pio X di Cartigliano una nuova rassegna firmata Teatris. vicenzareport.it

Un evento imperdibile a NovaraArlecchino Svelato è uno spettacolo teatrale che si terrà al Teatro Degli Scalpellini, situato a San Maurizio d'Opaglio, in provincia di Novara. L'evento fa parte della stagione teatrale del rinomat ... mentelocale.it

I Nas al San Maurizio: sentito il personale. Team di Napoli, ultimo trapianto nel 2023. - facebook.com facebook