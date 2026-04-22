Sabato alle 9 si svolgerà a Monza la cerimonia ufficiale per il 25 Aprile, ricorrenza che celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La manifestazione coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini, che si riuniranno in piazza per commemorare questa data storica. La celebrazione si svolgerà con un discorso ufficiale e un momento di riflessione, senza eventi collaterali o manifestazioni di piazza.

Si aprirà sabato alle 9 la cerimonia cittadina per il 25 Aprile, l’ Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un appuntamento che continua a essere uno dei momenti più sentiti della vita civile monzese. Il programma prenderà avvio con la messa nella Cappella del Cimitero urbano di viale Ugo Foscolo. A seguire, la deposizione delle corone d’alloro nei luoghi simbolo della memoria cittadina: il campo dei Caduti della Resistenza, la stele Anei (Associazione nazionale ex internati) dedicata agli ex internati e il campo dei Caduti di tutte le guerre. Un percorso che, come sottolineano spesso le associazioni partigiane, non è solo rituale, ma un invito a riconoscere la storia e a farne un patrimonio condiviso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa a Monza: "Libertà e pace valori supremi"

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