Risorgimento e coscienza civica | Carrara ricorda la Repubblica romana del 1849 e i suoi valori di libertà e progresso

Carrara si prepara a ricordare la Repubblica romana del 1849 con una cerimonia organizzata dall’Associazione Mazziniana. L’evento si terrà lunedì 9 febbraio alle 15:30 in Piazza dell’Accademia, davanti alla statua di Giuseppe Mazzini, e vuole celebrare i valori di libertà e progresso che hanno segnato quel momento storico.

Carrara si prepara a rendere omaggio alla romana del 1849, un episodio cruciale del Risorgimento italiano, con una cerimonia promossa dall'Associazione Mazziniana che si terrà lunedì 9 febbraio alle ore 15:30 in Piazza dell'Accademia, di fronte alla statua di Giuseppe Mazzini. L'iniziativa, che mira a risvegliare la coscienza civica e politica della cittadinanza, giunge in un momento storico caratterizzato da una crescente disaffezione verso le istituzioni e da una diffusa crisi della rappresentanza parlamentare. L'Associazione Mazziniana invita tutti i cittadini a partecipare a questo atto simbolico, che va ben oltre la mera commemorazione di un evento storico, configurandosi come una dichiarazione di intenti volta a promuovere una partecipazione più attiva alla vita pubblica e un rinnovato senso di responsabilità civica.

