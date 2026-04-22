Milena Severi ha dichiarato che, dopo la conclusione del processo avvenuta venerdì scorso, sarebbe disposta a incontrare Daniele in carcere. Tuttavia, ha aggiunto di voler attendere un po’ di tempo prima di farlo, perché si sente provata sia dal punto di vista psicologico che fisico dopo quattro anni di vicende difficili. La donna ha anche fatto una domanda aperta, chiedendo a Daniele dove si trovi la testa di Franco.

Milena Severi, lei lo incontrerebbe Daniele in carcere? "Sì certo, lo incontrerei. Ora però lascerei passare qualche tempo, perché il processo è finito solo venerdì scorso e sono provata psicologicamente e fisicamente da questi quattro anni di tragedia. Perché non dimentichiamo che io e gli altri miei fratelli ci ritroviamo con un fratello ucciso in quel modo orribile, attraverso la decapitazione, e un altro che è stato condannato in via definitiva con l’ergastolo per quell’omicidio. Tutto ciò è terribile. Ma comunque sì, lo incontrerei Daniele. Sempre che lui lo voglia". E cosa gli chiederebbe? "Beh. forse gli chiederei dove ha nascosto la testa di nostro fratello Franco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ferita che resta: "Chiederei a Daniele: dov’è la testa di Franco?"

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