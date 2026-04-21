Non provo odio verso mio fratello Daniele E sapere Franco in una bara senza testa mi dà angoscia

Milena Severi ha dichiarato di non provare odio verso suo fratello Daniele, condannato per l’omicidio del fratello Franco, avvenuto nel giugno 2022 a Seggio di Civitella. La donna ha inoltre raccontato che sapere il corpo di Franco senza testa le provoca un’angoscia immensa e che se fosse possibile, si sentirebbe più in pace se anche la testa di Franco fosse stata trovata.