Shrinking 3 intervista a Jason Segel | È tosto per tutti dare un senso alla vita

Jason Segel apre il sipario sulla terza stagione di Shrinking, parlando senza filtri delle sfide di interpretare un personaggio in un momento complicato. In un’intervista esclusiva, l’attore racconta come sia difficile per tutti trovare un senso alla vita, soprattutto in tempi come questi. L’intervista si è svolta durante il junket organizzato per promuovere la nuova stagione, e Segel non ha nascosto la sua fatica nel interpretare un ruolo così intenso.

In esclusiva per l'online italiano abbiamo video intervistato il protagonista della serie, in occasione del junket organizzato per la terza stagione. In streaming su Apple TV. Sono stati cinque minuti scarsi, perché, la maggior parte delle volte, è questa la durata degli incontri con le star del mondo del cinema e della tv che ci vengono garantiti durante i junket. Sia in presenza che virtuali. Eppure, quelli con Jason Segel sono stati comunque cinque minuti decisamente intensi. Un po' perché, non lo nascondiamo, chi vi sta parlando, al netto dei tanti anni di esperienza sul groppone, avvertiva comunque una certa ansia da prestazione dopo aver saputo che quella concessa a Movieplayer era l'unica videointervista che la star aveva accordato per l'online italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La comedy con Harrison Ford e Jason Segel si prepara a tornare con la quarta stagione.

