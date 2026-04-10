Federazione nazionale pensionati Cisl di Ferrara si inaugura una nuova sede

La Federazione nazionale pensionati Cisl di Ferrara ha annunciato l’apertura di una nuova sede in viale della Repubblica, a Bondeno. L’inaugurazione è prevista nelle prossime settimane e rappresenta un passo importante per l’organizzazione nel territorio. La sede sarà a disposizione dei pensionati e dei cittadini interessati a servizi e supporto. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’associazione.

La Federazione nazionale pensionati Cisl di Ferrara annuncia l’inaugurazione della nuova sede situata in viale della Repubblica, a Bondeno. Il taglio del nastro, al quale è invitata la cittadinanza, avverrà martedì 14 alle 10 alla presenza del sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e del segretario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Filca Cisl Liguria inaugura la nuova sede a Genova"Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. Pensionati, nella sede della Cisl di Cesena sarà possibile effettuare dei test gratuiti dell’udito“Soprattutto per i pensionati, il controllo regolare dell'udito è fondamentale per il mantenimento del benessere e della qualità della vita" I... Torzetti segretario responsabile Fnp Genova - Federazione dei pensionati Cisl: Sanità priorità per gli anzianiGenova - Ettore Torzetti è stato eletto segretario responsabile della Fnp Genova Area Metropolitana, la federazione dei pensionati della Cisl, al termine del IV congresso della Fnp Cisl Genova A.M. ilsecoloxix.it Cisl Fnp Siracusa Ragusa incontro su Nefrologia e prevenzioneNuovo appuntamento all’interno della rassegna Pensa alla Salute promosso dalla Federazione nazionale dei pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa insieme all’Associazione nazionale Terza età attiv ... siracusaoggi.it