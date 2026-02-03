In Romagna, il poeta Lorenzo Scarponi ha letto alcuni brani della Divina Commedia in dialetto romagnolo. La sua voce ha portato in scena i versi di Dante, accompagnato da immagini di Virgilio e Beatrice, in un modo che rende il poema più vicino alla gente. La sfida di usare il dialetto per interpretare un classico così importante nasce dal desiderio di mantenere viva la lingua e l’identità locale. La gente presente ha ascoltato attentamente, coinvolta dall’originalità dell’evento, che unisce tradizione e letteratura in modo semplice e diretto.

Perché certi poeti dialettali mettano in campo la sfida di piegare al dialetto romagnolo (anzi, ai dialetti romagnoli, considerata la diversità che li caratterizza da paese a paese) i grandi classici dell’umanità è cosa che viaggia nel loro intimo dove il mondo passa attraverso una precisa identità linguistica. Con un verso risorge un piccolo universo evocativo che va oltre i versi originali tradotti e fa rinascere quella che, ormai, è solo la lingua dei padri con il suo immaginario tra malinconia e ironia. Lorenzo Scarponi, poeta di sorprendente fascinazione emotiva, alfiere del complicato dialetto a cui appartengono grandi poeti come Tonino Guerra e Raffaello Baldini, alla Malatestiana, grazie all’associazione "Te ad chi sit e fiol", ha fatto diventare romagnoli personaggi come il Conte Ugolino, Ulisse, Virgilio e lo stesso Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virgilio, Dante e Beatrice in Romagna. Il poeta Lorenzo Scarponi declama in dialetto la Divina Commedia

La Divina Commedia, capolavoro di Dante, si trasforma in un podcast in dialetto romagnolo, offrendo un'interpretazione autentica e vicina alla tradizione locale.

