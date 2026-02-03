Virgilio Dante e Beatrice in Romagna Il poeta Lorenzo Scarponi declama in dialetto la Divina Commedia

In Romagna, il poeta Lorenzo Scarponi ha letto alcuni brani della Divina Commedia in dialetto romagnolo. La sua voce ha portato in scena i versi di Dante, accompagnato da immagini di Virgilio e Beatrice, in un modo che rende il poema più vicino alla gente. La sfida di usare il dialetto per interpretare un classico così importante nasce dal desiderio di mantenere viva la lingua e l’identità locale. La gente presente ha ascoltato attentamente, coinvolta dall’originalità dell’evento, che unisce tradizione e letteratura in modo semplice e diretto.

Perché certi poeti dialettali mettano in campo la sfida di piegare al dialetto romagnolo (anzi, ai dialetti romagnoli, considerata la diversità che li caratterizza da paese a paese) i grandi classici dell’umanità è cosa che viaggia nel loro intimo dove il mondo passa attraverso una precisa identità linguistica. Con un verso risorge un piccolo universo evocativo che va oltre i versi originali tradotti e fa rinascere quella che, ormai, è solo la lingua dei padri con il suo immaginario tra malinconia e ironia. Lorenzo Scarponi, poeta di sorprendente fascinazione emotiva, alfiere del complicato dialetto a cui appartengono grandi poeti come Tonino Guerra e Raffaello Baldini, alla Malatestiana, grazie all’associazione "Te ad chi sit e fiol", ha fatto diventare romagnoli personaggi come il Conte Ugolino, Ulisse, Virgilio e lo stesso Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

