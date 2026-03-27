Consegnato il nuovo impianto di depurazione servirà la fascia costiera e Favara

È stato consegnato un nuovo impianto di depurazione che interesserà la zona della fascia costiera e il territorio di Favara. La struttura è stata affidata all’azienda incaricata, con l’obiettivo di migliorare il trattamento delle acque reflue nella zona. La realizzazione del progetto è stata completata e il nuovo impianto è ora operativo.

Consegnato ad Aica il nuovo impianto di depurazione che servirà la fascia costiera e il Comune di Favara. “È una struttura moderna, pensata per migliorare la qualità delle acque e ridurre l’impatto ambientale”, spiega la società consortile che gestisce il servizio idrico. L’opera, costata 17,8 milioni di euro, è stata realizzata dal commissario straordinario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo e dal subcommissario Salvatore Cordaro. I lavori, iniziati nel maggio 2022, sono stati progettati e diretti da Delta Ingegneria e realizzati da un’associazione di imprese formata da Torricelli, Cons.Co.Op e Cosedil. L’impianto, costruito vicino al fiume Naro, sostituisce e integra le vecchie strutture in un unico sistema di trattamento dei reflui. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Consegnato il nuovo impianto di depurazione, servirà la fascia costiera e Favara Articoli correlati 111 milioni di euro per l'impianto di depurazione di Napoli est: "Servirà a garantire balneabilità e qualità ambientale"L'opera costituisce un passaggio strategico per il potenziamento del sistema di trattamento delle acque reflue dell’area metropolitana di Napoli È... Danneggiato l'impianto elettrico: impianto di depurazione delle acque reflue in tiltDanneggiato l'impianto elettrico dell'impianto di depurazione delle acque reflue di contrada Cabibbi ad Alessandria della Rocca. Altri aggiornamenti su Consegnato il nuovo impianto di... Temi più discussi: Sant’Ermete: consegnate le chiavi dei 33 alloggi del nuovo edificio ERP di via Emilia; A Gioia Tauro consegnato il nuovo Posto di Controllo Frontaliero nel porto; Fine lavori e consegna definitiva del centro sportivo Chiolo Pioltelli; Scuola, nuovi programmi per i licei: dal 2026-2027 arriva l’AI e torna la geografia. Consegnato ad AICA il nuovo impianto di depurazione per la fascia costiera agrigentinaConsegnato stamane ad AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), il nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara. Lo ha annunciato la stessa azi ... quilicata.it Porto di Gioia Tauro, consegnato il nuovo posto d'ispezione frontalieraL’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha ufficialmente consegnato al ministero della Salute il Posto unico di ispezione ... reggio.gazzettadelsud.it Esposta l’opera “Il Monaco” e consegnato un attestato alla memoria dello scultore. Interventi di Pieralice e Radini Tedeschi sul tema della fragilità nell’arte contemporanea - facebook.com facebook Il #sumo è molto più di uno #sport: è tradizione viva e identità del #Giappone, che coinvolge anche i più giovani. Oggi a #Osaka ho consegnato la coppa dedicata da #Italia al campione della stagione: un gesto che rafforza il legame nel segno di #ris x.com