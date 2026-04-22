La curiosità Gli ex Belmonte e Paci centrano l’obiettivo Serie C

Nella giornata di oggi, due squadre del campionato di Serie D hanno ottenuto la promozione in Serie C. La Folgore Caratese, nel girone B, e il Barletta, nel girone H, hanno concluso la stagione con risultati che consentono loro di accedere alla categoria superiore. Questa vittoria si aggiunge ad altri club come Treviso, Grosseto e Scafatese, che avevano già ottenuto la promozione nelle scorse settimane.

Dopo Treviso, Grosseto e Scafatese, anche Folgore Caratese (girone B) e Barletta (girone H) sono salite sul treno per la Serie C. A centrare l’obiettivo promozione, sulle panchine delle due squadre, due ex bianconeri, rispettivamente Nicola Belmonte e Massimo Paci. Per la Folgore caratese, protagonista di una stagione da protagonista, si tratta di un traguardo storico: in Lombardia la terza serie mancava da 78 anni, ovvero dalla Serie C Lega Interregionale Nord 1947-1948. Belmonte, proprio sulle lastre, ha mosso i primi passi da allenatore: in bianconero in tre diverse occasioni, nella stagione 20182019, subì un infortunio che lo spinse a chiudere con il calcio giocato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La curiosità. Gli ex Belmonte e Paci centrano l’obiettivo Serie C Notizie correlate NBA, gli Spurs battono i Nets e centrano l'undicesimo sigillo di filaSan Antonio (Stati Uniti), 27 febbraio 2026 – I San Antonio Spurs sono senza alcun dubbio la squadra più in forma del momento in NBA. Lucchese - Obiettivo serie "D". La Pantera ha gli artigli di RiadIl Montespertoli di Sarti rappresenta, per la Lucchese, forse l’ultimo serio ostacolo sulla strada della promozione in serie "D". Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Benevento, all'ex segretario Belmonte l'incarico di supportare il sindaco nelle funzioni di indirizzo e controllo politico; La curiosità. Gli ex Belmonte e Paci centrano l’obiettivo Serie C; Ex Cosenza, Belmonte porta in Serie C la Folgore Caratese; Mulattiera franata, ma il ponte Sente resta chiuso. Il vicesindaco di Belmonte: Nessuno vuole mettere una benedetta firma. La curiosità. Gli ex Belmonte e Paci centrano l’obiettivo Serie CDopo Treviso, Grosseto e Scafatese, anche Folgore Caratese (girone B) e Barletta (girone H) sono salite sul treno per ... sport.quotidiano.net Infortunio domestico: quarantenne trasferito al policlinico Tor Vergata. Alle ore 12 circa un uomo di Belmonte Castello è stato accompagnato da un amico presso la postazione di Atina della “Campoli Appennino Soccorso” riferendo di esser caduto da una scal - facebook.com facebook