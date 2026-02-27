NBA gli Spurs battono i Nets e centrano l' undicesimo sigillo di fila

I San Antonio Spurs hanno vinto contro i Brooklyn Nets, portando a undici le vittorie consecutive. La partita si è giocata negli Stati Uniti, con i Spurs che hanno dimostrato grande intensità sul campo. La squadra americana ha ottenuto un risultato positivo e si trova in una fase di grande slancio. La sfida si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, segnando un ulteriore passo avanti nella stagione.

San Antonio (Stati Uniti), 27 febbraio 2026 – I San Antonio Spurs sono senza alcun dubbio la squadra più in forma del momento in NBA. Neppure un doppio impegno ravvicinato ha fiaccato le energie e la resistenza della franchigia texana, che nella notte ha inanellato l'undicesimo successo di fila (striscia vincente più lunga dal 2016) battendo i Brooklyn Nets 126-110 in una sfida tutta a tinta bianconere. Un successo che non è mai parso in discussione, visto che gli Spurs si sono presi l'inerzia del match già nel primo quarto con un parziale di 36-22. Tutto il quintetto degli speroni texani è finito in doppia cifra (sette i giocatori arrivati almeno a quota 10), con e Julian Champagnie che si è messo in luce grazie a un bottino personale di 26 punti, mentre Stephon Castle ha chiuso a 18.