La Corale San Marco celebra il compatrono di Latina in cattedrale

Sabato 25 aprile alle 19:00, nella Cattedrale di Latina, si svolgerà il concerto della Corale San Marco in occasione della festa del compatrono della città. L'evento si terrà alla presenza del vescovo, sua Eccellenza Mariano Crociata. La corale proporrà un programma musicale dedicato alla ricorrenza, coinvolgendo il pubblico in un momento di tradizione religiosa e musicale.

Sabato 25 aprile alle ore 19.00, nella Cattedrale di Latina, la Corale San Marco terrà il tradizionale concerto in onore del compatrono della città alla presenza vescovo, sua Eccellenza Mariano Crociata.La prestigiosa formazione corale della nostra città propone quest’anno un programma che.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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