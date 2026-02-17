Venezia saluta il Carnevale 2026 | Piazza San Marco celebra la Maria simbolo di arte e tradizione

Venezia ha chiuso il Carnevale 2026 con una grande festa in Piazza San Marco, dove si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata alla Maria, figura simbolo di arte e cultura locale. La manifestazione è stata organizzata per onorare le radici storiche della città e coinvolgere migliaia di visitatori che hanno affollato la piazza. Durante l’evento, sono stati esposti costumi antichi e si sono susseguite esibizioni di musica e danza. La cerimonia ha attirato anche numerosi residenti, desiderosi di rivivere le tradizioni più autentiche.

Il Carnevale di Venezia si Conclude con la Celebrazione in Piazza San Marco e la Presentazione della Maria 2026. Venezia ha vissuto il culmine della sua secolare tradizione carnevalesca con una spettacolare serata in Piazza San Marco il 17 febbraio 2026. L’evento, culminato nella presentazione ufficiale della Maria 2026, ha attratto un vasto pubblico e confermato il Carnevale come uno dei simboli più riconoscibili della città lagunare, un motore per l’economia locale e un importante veicolo di promozione culturale. Un Palcoscenico di Arte e Tradizione. Piazza San Marco, cuore pulsante di Venezia, si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la conclusione del Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venezia saluta il Carnevale 2026: la sfilata della Maria celebra arte, storia e spirito olimpico lungo il Canal Grande.Venezia si prepara a chiudere il Carnevale 2026 dopo la sfilata della Maria, che ha celebrato arte, storia e lo spirito olimpico lungo il Canal Grande.

Carnevale Venezia 2026, Piazza San Marco gremita e ricca di eventiPiazza San Marco si riempie di gente e di colori per il primo weekend di Carnevale.

