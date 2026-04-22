La Contrada festeggia 50 anni | Un teatro popolare in dialetto e in italiano che deve continuare VIDEO

Il teatro La Contrada celebra i suoi primi cinquanta anni di attività con un evento speciale. In questa occasione, è stata inaugurata una mostra al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” che ripercorre la sua storia. La compagnia teatrale ha portato in scena spettacoli in dialetto e italiano, mantenendo vivo il suo stile popolare. L'evento ha coinvolto il pubblico e segnato un importante traguardo per questa realtà culturale.

Oggi il teatro La Contrada festeggia 50 anni di attività e lo fa con l'inaugurazione di una mostra al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” dedicata alla sua storia. Oltre alle istituzioni locali (l'assessore regionale Alessia Rosolen, la vicensindaca Serena Tonel e l'assessore comunale Giorgio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate La Contrada festeggia 50 anni: "Un teatro popolare in dialetto e in italiano che deve continuare a vivere" (VIDEO)Oggi il teatro La Contrada festeggia 50 anni di attività e lo fa con l'inaugurazione di una mostra al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” dedicata... Leggi anche: “Aggiungi un posto a tavola” compie 50 anni e festeggia a teatro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Contrada festeggia 50 anni di teatro a Trieste; Il Teatro La Contrada di Trieste festeggia i cinquant'anni; La Contrada compie 50 anni: a Palazzo Gopcevich una mostra multimediale racconta il teatro. La Contrada compie 50 anni: a Palazzo Gopcevich una mostra multimediale racconta il teatroDal 22 aprile a settembre ingresso gratuito: ledwall, archivi digitali e costumi originali per ripercorrere storia e futuro del teatro triestino. nordest24.it Tra passato e futuro, presentata la mostra La Contrada: 50 anni e oltreÈ stata presentata alla stampa questa mattina, nella Sala Selva di Palazzo Gopcevich a Trieste, la mostra La Contrada: 50 anni e oltre, realizzata in occasione della ricorrenza dei primi cinquant’an ... triestecafe.it Il Teatro La Contrada di Trieste festeggia i cinquant'anni. Le celebrazioni al via oggi con una mostra #ANSA x.com Un giorno speciale in compagnia delle persone che ami… Festeggia San Valentino sulla nostra terrazza esclusiva e lasciati travolgere dalla meravigliosa atmosfera … Riserva il tuo tavolo vista mare : Menu’ alla carta 0884559205 Contrada Funni,Matti - facebook.com facebook