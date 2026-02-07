L’opera teatrale “Aggiungi un posto a tavola” compie 50 anni e continua a essere amata dal pubblico. Per festeggiare, il teatro di città ha messo in scena nuovamente il musical, attirando vecchi e nuovi spettatori. Lo spettacolo, nato nel 1973 come commedia musicale, mantiene intatta la sua freschezza e il suo umorismo, dimostrando di essere un classico ancora capace di sorprendere.

“After me the deluge”: “Dopo di me il diluvio ”. E’ da questo romanzo umoristico di David Forrest del 1973 che prende spunto, nello stesso anno, una commedia musicale che a distanza di cinquant’anni rimane meravigliosamente attuale. L’8 dicembre 1974 al Teatro Sistina di Roma debuttava, riscuotendo un successo tale da rimanerci per l’intera stagione, “Aggiungi un posto a tavola” – che Pietro Garinei e Sandro Giovannini scrissero con Jaja Fiastri – interpretato da Johnny Dorelli. In un paesino di montagna, l’allegro Don Silvestro riceve una telefonata che lo coglie totalmente alla sprovvista: la comunicazione arriva proprio da Dio in persona: lo incarica di costruire una nuova Arca, perché ha intenzione di inviare sulla terra un secondo diluvio universale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Aggiungi un posto a tavola” compie 50 anni e festeggia a teatro

Approfondimenti su Aggiungi un posto a tavola

Dal 5 al 22 febbraio 2026, il Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni ospita “Aggiungi un posto a tavola”, il celebre musical italiano che celebra cinquant’anni di successi.

“Aggiungi un posto a tavola” invita a riflettere sull’importanza dell’inclusione e della convivialità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aggiungi un posto a tavola

Argomenti discussi: Aggiungi un posto a tavola: mezzo secolo di un classico; Aggiungi un posto a tavola 50°; Ho visto don Silvestro a 9 anni Aggiungi un posto a tavola ha scatenato il mio futuro; Lorella Cuccarini in Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini: Questo mio secondo tempo è pieno di sorprese.

Aggiungi un posto a tavola compie 50 anni e festeggia a teatroLa commedia musicale portata al successo da Johnny Dorelli è in tour nei teatri italiani con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini ... panorama.it

Lorella Cuccarini torna al musical: Aggiungi un posto a tavola compie 50 anni e parla ancora al PaeseLorella Cuccarini è Consolazione in Aggiungi un posto a tavola al Nazionale di Milano (5–22 febbraio): memoria, valori e teatro che unisce ... ilquotidianodellazio.it

ECCO IL PODCAST DELLA QUARTA PUNTATA DEL 2026 DI AGGIUNGI UN POSTO IN MACCHINA Siamo andati a Milano con Cecilia Cinelli, Pontassieve (Fi) con Riccardo Clementi e Orbetello (Gr) con Emiliano Leuti A lunedì, ore 22-23, Rai Isoradio raip x.com

Avete capito bene: per ben tre settimane ci trovate al Teatro Nazionale di Milano! Cosa aspettate #civediamoalnazionale GIOVANNI SCIFONI in AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA Special Guest LORELLA CUCCARINI nel ruolo di Consolazione (SOLO nelle r facebook