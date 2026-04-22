La Contrada festeggia 50 anni | Un teatro popolare in dialetto e in italiano che deve continuare a vivere VIDEO

Il teatro La Contrada celebra i suoi primi cinquant'anni di attività con un evento speciale. In giornata è stata inaugurata una mostra presso il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, dedicata alla storia e alle rappresentazioni del teatro. La compagnia ha sottolineato l'importanza di proseguire la tradizione di offrire spettacoli in dialetto e in italiano, mantenendo vivo il suo ruolo di teatro popolare.

Oggi il teatro La Contrada festeggia 50 anni di attività e lo fa con l'inaugurazione di una mostra al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” dedicata alla sua storia. Oltre alle istituzioni locali (l'assessore regionale Alessia Rosolen, la vicensindaca Serena Tonel e l'assessore comunale Giorgio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: “Aggiungi un posto a tavola” compie 50 anni e festeggia a teatro Tutti gli uomini del presidente festeggia i 50 anni con un 4K che trasuda anni SettantaIl film con Robert Redford e Dustin Hoffman sull'inchiesta giornalistica che portò a galla il Watergate, festeggia il 50° anniversario con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Contrada festeggia 50 anni di teatro a Trieste; Il Teatro La Contrada di Trieste festeggia i cinquant'anni; La Contrada compie 50 anni: a Palazzo Gopcevich una mostra multimediale racconta il teatro. La Contrada compie 50 anni: a Palazzo Gopcevich una mostra multimediale racconta il teatroDal 22 aprile a settembre ingresso gratuito: ledwall, archivi digitali e costumi originali per ripercorrere storia e futuro del teatro triestino. nordest24.it Tra passato e futuro, presentata la mostra La Contrada: 50 anni e oltreÈ stata presentata alla stampa questa mattina, nella Sala Selva di Palazzo Gopcevich a Trieste, la mostra La Contrada: 50 anni e oltre, realizzata in occasione della ricorrenza dei primi cinquant’an ... triestecafe.it Il Teatro La Contrada di Trieste festeggia i cinquant'anni. Le celebrazioni al via oggi con una mostra #ANSA x.com Un giorno speciale in compagnia delle persone che ami… Festeggia San Valentino sulla nostra terrazza esclusiva e lasciati travolgere dalla meravigliosa atmosfera … Riserva il tuo tavolo vista mare : Menu’ alla carta 0884559205 Contrada Funni,Matti - facebook.com facebook