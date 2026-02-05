La gestione degli impianti di Piano Battaglia sia data ai privati dal Consiglio metropolitano ok all' unanimità

I membri del Consiglio metropolitano hanno approvato all’unanimità un emendamento nel Documento unico di programmazione (Dup) che prevede di affidare in concessione ai privati la gestione degli impianti di Piano Battaglia. La decisione segna un passo importante per il futuro di questa area, ora nelle mani di enti privati.

Nel Documento unico di programmazione (Dup) approvato ieri in Consiglio metropolitano c'è anche un emendamento per il futuro affidamento in concessione ai privati degli impianti di Piano Battaglia. L'atto, che porta la firma dei consiglieri di minoranza Antonino Randazzo (M5S) e Fabio Giambrone (Avs), ha trovato la convergenza della maggioranza e del sindaco metropolitano Roberto Lagalla ed è stato votato all'unanimità. Attualmente gli impianti di risalita di Piano Battaglia, rientrati in funzione lo scorso lunedì, sono gestiti in house da Palermo Energia, società partecipata della Città metropolitana.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Piano Battaglia, l'apertura degli impianti di risalita prevista per il prossimo weekend è stata rinviata a causa delle condizioni nevose.

Il Consiglio metropolitano di Palermo ha dato il via libera al Piano di ricognizione delle quote di Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino.

