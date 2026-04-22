I carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni dopo aver scoperto della cocaina nascosta nel sottotetto della sua abitazione. La sostanza stupefacente era celata all’interno di un mattone nella soffitta, pronta per essere distribuita sul mercato locale. L’intervento si è concluso con il sequestro della droga e l’arresto dell’uomo.

Aveva nascosto la cocaina dentro un mattone del sottotetto: è lì che i carabinieri hanno trovato la droga pronta per il mercato locale. A finire in manette è stato un 47enne albanese, fermato a Fermignano dopo giorni di osservazione. L’operazione è scattata il 16 aprile, al termine di un’attività investigativa: l’uomo era sospettato di gestire un giro di cessioni direttamente da casa. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Urbino, col supporto della stazione locale, lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto. Da lì è partita la perquisizione, sia personale che sul veicolo e poi estesa all’abitazione in cui l’uomo vive da tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cocaina nascosta nel sottotetto. Carabinieri arrestano un 47enne

Catania Cocaina nascosta nel cruscotto maxi sequestro e due arresti

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