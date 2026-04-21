Cocaina nel mattone del sottotetto | spaccio in casa scoperto dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato a Pesaro dopo che i carabinieri hanno scoperto droga nascosta all’interno di un mattone nel sottotetto della sua abitazione. Durante un controllo, i militari hanno trovato la sostanza stupefacente e proceduto all’arresto. La polizia ha sequestrato la droga e portato avanti le indagini per approfondire il contesto dello spaccio.

Pesaro, 21 aprile 2026 – Droga nascosta dentro un mattone del sottotetto: così spacciava da casa ma è stato arrestato dai carabinieri. E’ quanto accaduto a Fermignano dove i militari hanno scoperto un piccolo ‘caveau’ della droga ricavato direttamente nel sottotetto: dentro un mattone svuotato, nascosti con cura, c’erano nove involucri termosaldati di cocaina, pronti per essere venduti. L’operazione è scattata il 16 aprile, al termine di un’attività investigativa già avviata. I militari della compagnia di Urbino, insieme alla Stazione locale, tenevano d’occhio da tempo quell’uomo, sospettato di gestire un giro di spaccio direttamente da casa sua.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocaina nel mattone del sottotetto: spaccio in casa scoperto dai carabinieri Notizie correlate Spaccio di cocaina, scoperto 27enne mentre vende la droga: in casa aveva 37 dosiArrestato un cittadino albanese di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri per spaccio Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dosi di cocaina nascoste nelle sigarette elettroniche, nei guai finisce un 25enne; Maxi sequestro di droga al porto: arrestati 2 uomini. Scoperti oltre 600 kg di stupefacenti. Cocaina nel mattone del sottotetto: spaccio in casa scoperto dai carabinieriPesaro, 21 aprile 2026 – Droga nascosta dentro un mattone del sottotetto: così spacciava da casa ma è stato arrestato dai carabinieri. E’ quanto accaduto a Fermignano dove i militari hanno scoperto un ... ilrestodelcarlino.it Cocaina in un mattone del sottotetto: pusher arrestato, sequestrata agenda con i conti dello spaccioI Carabinieri della Compagnia di Urbino, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile di ... youtvrs.it #GdiF #Roma porto di Civitavecchia: sequestrati 8 kg di cocaina e 93 kg di marijuana nascosti in un tir proveniente da Barcellona. Decisivi cane antidroga “Ice” e scanner @Admgov. Arrestato l’autotrasportatore. #NoiconVoi #Lottaalnarcotraffico #informareper facebook Maxi operazione dei Carabinieri al Quarticciolo, nel quadrante est della Capitale. I militari hanno bloccato i principali punti di accesso alle piazze di spaccio del quartiere, con il supporto di droni: il bilancio è di 12 arresti, 2 denunce e oltre 200 dosi, tra cocaina x.com