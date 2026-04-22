La cerimonia del 25 aprile a Lecco e nel territorio

Sabato 25 aprile si sono svolte le celebrazioni ufficiali a Lecco e nel territorio in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia. Il Comune di Lecco, insieme alla Provincia e al comitato provinciale dell’Anpi, ha organizzato le consuete commemorazioni, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della società civile. La giornata ha visto momenti di raccoglimento e interventi pubblici per ricordare gli eventi storici legati alla fine del secondo conflitto mondiale.

Sabato 25 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d'Italia, il Comune di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Lecco e il comitato provinciale Anpi di Lecco, promuove le consuete celebrazioni istituzionali in città.Il programma prevede alle 9.15 la santa messa al.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il 25 aprile in e-bike tra città murate, orizzonti e sapori del territorioUn’intera giornata da vivere all’aria aperta, tra storia, natura e tradizioni locali: in occasione del 25 aprile ti proponiamo un tour in e-bike... Fontaneto d'Agogna riceve la Medaglia d'oro al merito civile: la cerimonia per il 25 aprileSabato 25 aprile, la frazione Cacciana sarà sede di una celebrazione solenne: il conferimento ufficiale della Medaglia d'oro al merito civile... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione; Lecco: il programma delle celebrazioni del 25 Aprile; Festa a Galbiate per i 25 anni di gemellaggio con i francesi di La Londe-les-Maures; Confcommercio, il bilancio di Peccati. 25 aprile: le celebrazioni a Lecco in occasione dell’81° anniversario della LiberazioneAlle 9.15 la santa messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria. Dalle 10.15 il corteo e alle 11 in piazza Cermenati la cerimonia istituzionale ... lecconotizie.com Al Teatro della Società la festa della Polizia: Non solo numeri, ecco come intercettiamo il senso di insicurezzaTra i 78.000 controlli e l'ironia di Maria Amelia Monti, Lecco celebra la Polizia in un teatro gremito: tutti i nomi dei premiati e i dati sulla zona rossa ... leccotoday.it Sei di Lecco se... 2.0 (il vero!!) - facebook.com facebook Centro estivo, quanto ci costi: la denuncia di una mamma di Lecco per l’estate dei suoi bambini milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com