Fontaneto d' Agogna riceve la Medaglia d' oro al merito civile | la cerimonia per il 25 aprile

Sabato 25 aprile, nella frazione Cacciana, si terrà una cerimonia pubblica durante la quale verrà consegnata la Medaglia d’oro al merito civile all’intera comunità di Fontaneto d’Agogna. La cerimonia prevede un momento di commemorazione e sarà aperta ai cittadini e alle autorità presenti. La medaglia è stata assegnata per riconoscere il contributo e l’impegno della popolazione locale.

Sabato 25 aprile, la frazione Cacciana sarà sede di una celebrazione solenne: il conferimento ufficiale della Medaglia d'oro al merito civile all'intera cittadinanza fontanetese.Le celebrazioni istituzionali avranno inizio alle ore 15 presso Piazza Martiri, con la celebrazione della Santa Messa.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Medaglia d’oro al merito civile a Fontaneto d’Agogna: premiato il coraggio della CaccianaL’incendio della frazione Cacciana e la successiva ricostruzione in un accampamento di fortuna nel 1944 sono valsi a Fontaneto d’Agogna la medaglia... Medaglia d’oro al Merito civile per CapannoriMedaglia d’oro al merito civile alla città di Capannori per la storia della Resistenza capannorese.