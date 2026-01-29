Cani e gatti in difficoltà i volontari | Abbiamo bisogno di aiuto le spese sono in aumento

Cani e gatti in difficoltà a Santa Croce. I volontari chiedono aiuto: le spese per curarli sono sempre più alte e non riescono più a coprirle da soli. Lavorano ogni giorno, senza fermarsi mai, anche quando il tempo è brutto o le temperature sono estreme. Ora cercano sostegno per continuare a salvare gli animali in difficoltà.

Santa Croce (Pisa), 29 gennaio 2026 – Il loro lavoro è quotidiano, trecentosessantacinque giorni all’anno, con il sole e la pioggia, quaranta gradi e sottozero. Hanno salvato Tekila, un American Amstaff che veniva usato nei combattimenti clandestini e ora stanno curando Poika, un Pitbull di tre anni malato di Leishmania. Solo per Poika hanno già speso più di 3mila euro. E ora chiedono aiuto. Sono le volontarie e i volontari dell’associazione Cuori con la Coda di Santa Croce che, tra le altre cose, gestisce il canile sanitario Voglia di casa che si trova in un angolo dello stadio Masini di Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Associazione Volontari Borgolavezzaro, operativa dal 1996, chiede il supporto della comunità per l'acquisto di un nuovo pulmino.

