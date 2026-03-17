Donald Trump ha inizialmente chiesto l’intervento della Nato per una questione nello Stretto di Hormuz, ma successivamente ha dichiarato che gli Stati Uniti non avevano mai avuto bisogno di assistenza. Dopo che i principali alleati avevano rifiutato di intervenire, il presidente americano ha modificato il suo tono, affermando di non richiedere più supporto militare.

Donald Trump all’attacco della Nato. Dopo che tutti i principali partner hanno rifiutato la richiesta del presidente statunitense per un intervento militare nello Stretto di Hormuz, il giorno dopo Trump cambia rotta e dice che non ha più bisogno di aiuto. “Grazie ai successi militari che abbiamo ottenuto, non abbiamo più bisogno, né desideriamo, l’assistenza dei Paesi della Nato. Non ne abbiamo mai avuto bisogno”, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti. Che attacca anche altri Paesi: “Lo stesso vale per il Giappone, l’Australia o la Corea del Sud. Anzi, parlando in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America, di gran lunga il Paese più potente al mondo, non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump prima chiede l’aiuto della Nato, poi cambia idea: “Non ne abbiamo mai avuto bisogno”

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