L’Unicusano Avellino Basket si prepara a affrontare la sfida contro Roseto, con un messaggio chiaro da parte di Zerini: nonostante le difficoltà e le sfortune che hanno caratterizzato l’intera stagione, la squadra vuole mantenere vive le speranze di qualificarsi ai playoff. In un momento cruciale del campionato, il team si concentra sulla partita imminente, deciso a dare tutto sul campo per sperare in un finale positivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante il peso di una stagione segnata da una sfortuna persistente, l’ Unicusano Avellino Basket non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca proprio sul traguardo della regular season. A pochi giorni dalla sfida interna contro Roseto, Andrea Zerini ha analizzato il momento del gruppo biancoverde, tra il rammarico per gli infortuni e la voglia di strappare un pass per la post-season. Il morale risente della recente sconfitta nel derby, ma è soprattutto l’infermeria a preoccupare. “Veniamo da una brutta sconfitta contro Scafati e da un po’ di sfortuna che ci attanaglia da diverso tempo”, ha spiegato Zerini, sottolineando come la squadra debba fare i conti con assenze pesanti, incluse le incertezze sulle condizioni di Federico Mussini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La carica di Zerini: “Contro Roseto per crederci ancora, la stagione non è finita”

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