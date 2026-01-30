Di Carlo suona la carica | Contro Verona un crocevia della stagione

L’Avellino Basket si prepara a una sfida importante contro Verona. La partita rappresenta un crocevia per la stagione della squadra irpina, che attraversa un momento delicato. I giocatori sono concentrati e determinati a invertire la rotta, consapevoli che un risultato positivo potrebbe rilanciare il loro cammino. Di Carlo ha chiamato a raccolta il team, sapendo quanto questa sfida possa fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è un mistero che l’ Avellino Basket stia attraversando uno dei passaggi più delicati del suo campionato. Dopo il difficile epilogo della trasferta di Brindisi e un calendario che non concede tregua, coach Gennaro Di Carlo ha parlato chiaro in vista del prossimo impegno interno contro la Tezenis Verona. Un match definito senza mezzi termini come un possibile punto di svolta. “Stiamo vivendo questo periodo di difficoltà dove non possiamo raccontare che siamo in splendida forma – dice – La cosa importante è che i giocatori continuano a rimanere concentrati e attenti sia alle cose da fare, sia al momento che stiamo vivendo “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

