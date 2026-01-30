Tropical missione salvezza Scardovi suona la carica | Continuiamo a crederci

Il Tropical Coriano non si arrende e continua a lottare per salvarsi. Il tecnico Massimo Scardovi dice che la squadra crede ancora nella salvezza, anche se le difficoltà sono evidenti. Alla vigilia delle prossime partite, il mister sottolinea che il lavoro e l’unità resteranno le armi principali per cercare di uscire dalla zona pericolosa.

Il Tropical Coriano continua a lottare, ancora aggrappato alla speranza di salvarsi. A fare il punto sulla situazione è il tecnico Massimo Scardovi, che non nasconde le difficoltà ma ribadisce la fiducia nel gruppo e nel lavoro quotidiano. "Non sta andando tutto secondo i piani, ma siamo ancora lì con la speranza – ammette il mister –. Con la società i rapporti sono ottimi, è normale però che quando i risultati non arrivano ci sia delusione. Abbiamo voglia di toglierci delle soddisfazioni anche per chi continua a darci fiducia". Il clima nello spogliatoio resta positivo, anche se la classifica impone una svolta e le 14 gare senza vittoria non fanno di certo bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Tropical Coriano conferma la permanenza di Scardovi alla guida della squadra, smentendo voci di eventuali cambiamenti.

Il Tropical Coriano conferma la fiducia nel tecnico Massimo Scardovi, nonostante le recenti difficoltà di risultati.

