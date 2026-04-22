La campionessa olimpica di sci, nota per aver conquistato due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è presentata sul tappeto rosso dei Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid insieme al nuovo compagno. L'evento ha visto protagonisti atleti e personalità di spicco del mondo dello sport. La partecipazione è stata pubblica e visibile, con la sportiva che ha scelto di condividere questa occasione in compagnia.

L a sciatrice azzurra, due ori olimpici a Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha scelto una cornice internazionale di grande prestigio per presentarsi ufficialmente in coppia: i Laureus World Sports Awards 2026 di Madrid. Meglio conosciuti come “ Oscar dello sport “. Considerati tra i riconoscimenti più importanti nel mondo dello sport, questi premi celebrano ogni anno atleti e figure che si distinguono come eccellenze per i loro risultati. La “Tigre di La Salle” è uscita allo scoperto insieme al suo nuovo compagno James Mbaye, ex cestista e modello. Davanti ai fotografi, i due si sono mostrati emozionati, complici e innamorati. Federica Brignone: campionessa di ottimismo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La campionessa olimpica ha calcato il tappeto rosso dei "Laureus World Sports Awards" 2026 di Madrid con il nuovo compagno James Mbaye

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