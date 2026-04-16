“Noi Ripartiamo”, il progetto educativo e sportivo sostenuto da Fondazione Laureus Italia e realizzato in collaborazione con Asd Gruppo Sportivo Valanga, organizzazione sportiva attiva nella promozione dello sport di base e del benessere della comunità, è in nomination ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. Nato a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, periferia nord della città, il progetto è stato sviluppato all’interno delle scuole primarie per rispondere a un bisogno emerso con forza nel periodo successivo alla pandemia: aiutare i bambini e le bambine a ritrovare il movimento, la socialità e la fiducia nelle proprie capacità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il progetto "Noi ripartiamo" è in nomination ai Laureus World Sports Awards

Notizie correlate

WWE: La serie Netflix UNREAL ottiene tre nomination agli Sports Emmy AwardsLa docuserie «WWE: Unreal» di Netflix ha ottenuto un importante riconoscimento, aggiudicandosi diverse nomination alla 47ª edizione degli Sports Emmy...

Jannik Sinner tra i candidati per lo “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards. In corsa anche Alcaraz…Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da sogno sul piano dei risultati, diventando il primo tennista italiano di sempre a vincere (in singolare) Wimbledon...

Approfondimenti e contenuti

Il progetto Noi ripartiamo è in nomination ai Laureus World Sports AwardsSostenuto da Fondazione Laureus Italia, è realizzato in collaborazione con Asd Gruppo Sportivo Valanga ... msn.com

Dalla periferia di Torino agli Oscar dello Sport: Il sogno mondiale di Noi RipartiamoIl progetto educativo nato a Borgo Vittoria, sostenuto da Fondazione Laureus Italia e A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga, vola a Madrid come finalista ai prestigiosi Laureus World Sports Awards ... corrieredellosport.it