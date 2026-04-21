Quanto ci piace il capello all' indietro di Lorenzo Musetti ai Laureus World Sports Awards

Durante i Laureus World Sports Awards, Lorenzo Musetti ha attirato l’attenzione per il suo stile, in particolare per i capelli sistemati all’indietro. La scelta dell’acconciatura si è fatta notare tra gli ospiti, creando un certo interesse tra chi seguiva l’evento. GQ Italia ha evidenziato questa scelta di look, che ha riscosso commenti tra i presenti e sui social. I prodotti usati per ottenere l’effetto sono stati selezionati da redattori e sono disponibili tramite link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando Lorenzo Musetti appare ai Laureus World Sports Awards Madrid 2026 prima dei Madrid Masters non serve un colpo vincente per attirare l’attenzione. Lorenzo Musetti dimostra che anche l’estetica può avere il suo timing perfetto. Il suo ingresso non gioca sulla sorpresa, ma su un equilibrio preciso tra misura e carattere. In un contesto dominato da styling costruiti per stupire, l’impressione è quella di un ritorno alla compostezza, quasi un gesto controcorrente.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quanto ci piace il capello all'indietro di Lorenzo Musetti ai Laureus World Sports Awards Notizie correlate Il progetto "Noi ripartiamo" è in nomination ai Laureus World Sports Awards“Noi Ripartiamo”, il progetto educativo e sportivo sostenuto da Fondazione Laureus Italia e realizzato in collaborazione con Asd Gruppo Sportivo... Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports AwardsI più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti nel cuore di Madrid per la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Musetti: Serve pazienza, i risultati arriveranno; Wawrinka e l'erede Musetti, il rovescio a una mano come progetto; Musetti: Per arrivare ai livelli di Sinner e Alcaraz mi serve un cambio di mentalità; Musetti: 'A Roma voglio il pubblico dalla mia parte'. Lorenzo Musetti: A inizio anno mi ero avvicinato come livello a Sinner e ad Alcaraz, poi gli infortuni…Lorenzo Musetti è uno degli osservati speciali del prossimo Masters1000 di Madrid. Il giocatore toscano deve ritrovare un po' il suo tennis. Un periodo ... oasport.it Musetti: A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stressMusetti: A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress(Adnkronos) – Reduce da un buon torneo a Barcellona e atteso al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti che ha preso parte ai Laureus A ... sulpanaro.net Dalla terra rossa al Red Carpet... la classe di Muso non cambia mai. Italian Style Per noi è un 10 tondo Qual è il vostro voto al look Scrivetelo qui sotto! Lorenzo Musetti facebook Inizia la corsa verso la finale di Madrid di Sinner, uno dei due titoli 'mille' che Jannik non ha mai vinto! Il numero 1 del mondo usufruirà di un bye al primo turno e debutterà in seguito contro un qualificato. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6 e i x.com