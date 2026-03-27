Moviola Italia Irlanda del Nord dubbi sul mani di Hume? Makkelie promosso a pieni voti

Durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord, si sono sollevati dubbi riguardo a un possibile fallo di mano di Hume, che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nel frattempo, l’arbitro olandese Makkelie ha diretto l’incontro senza errori ufficialmente contestati, ricevendo valutazioni positive per la gestione della gara. La decisione sulla posizione di Hume resta al centro di analisi post-partita.

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