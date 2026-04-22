La Bottega del Baratto rafforza lo scambio con la revisione dell' auto ricevi un buono omaggio | la novità

A Reggio Calabria, la Bottega del Baratto ha introdotto una novità: chi porta in revisione la propria auto riceve in omaggio un buono. Lo spazio permette di scambiare oggetti senza usare denaro, riutilizzando e dando nuova vita agli articoli attraverso scambi diretti. La sede si propone come un punto di incontro per chi vuole evitare l’acquisto tradizionale e valorizzare i beni di seconda mano.

A Reggio Calabria c’è uno spazio in cui il denaro non è necessario e dove gli oggetti tornano a vivere attraverso lo scambio. È la Bottega del Baratto, nata nel novembre del 2025 in via Argine Destro Annunziata, un progetto che, a distanza di mesi dall’apertura, continua a consolidarsi come punto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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