Una donna è rimasta ferita in seguito a uno scontro armato avvenuto in una zona residenziale. La vittima ha riferito che l’uomo coinvolto voleva ucciderla. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo per duplice tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e verificare eventuali altri reati collegati.

Duplice tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Sono questi i capi di accusa contestati a Dritan Qafa, 50 anni, muratore di origine albanese, che lunedì pomeriggio si è presentato nell’abitazione dei vicini imbracciando un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa e ha percosso il padrone di casa, un 75enne e poi esploso due colpi verso la bandante di quest’ultimo, una 63enne che lo assiste da circa un mese. La donna ha tentato di proteggersi con un braccio ma è stata raggiunta dalle schegge di vetro della porta mandata in frantumi. Soccorsa e accompagnata in ospedale è stata medicata e dimessa e già nel pomeriggio è tornata in via Gravellona, dove al civico 7 il cinquantenne albanese era asserragliato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La badante ferita dopo gli spari: "Quell’uomo voleva uccidere"

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