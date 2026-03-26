Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo si è verificato un episodio di violenza in un appartamento di viale Faenza, a Milano. Un uomo di 92 anni ha impugnato una pistola e ha sparato contro la badante, una donna rumena di 46 anni, durante una discussione. La vicenda si è conclusa senza vittime, ma ha suscitato grande attenzione tra le forze dell’ordine.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" La donna è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato l'anziano, con precedenti La donna è stata colpita all'addome ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Humanitas, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Attualmente si trova in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 92enne, con precedenti, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e per porto abusivo d’arma da fuoco. È stato posto ai domiciliari e affidato al figlio, in attesa che le indagini facciano maggior luce sul gesto. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La lite, poi gli spari: 92enne prende la pistola e apre il fuoco contro la badante

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