Kylie Jenner nella bufera | l’ex domestica la denuncia per un ambiente tossico e ostile

Kylie Jenner è coinvolta in una questione legale dopo essere stata citata in giudizio dalla sua ex domestica. La denuncia riguarda presunti comportamenti di un ambiente di lavoro considerato “tossico e ostile”. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla luce le accuse mosse contro la celebrity, senza che siano ancora stati resi noti dettagli specifici sui fatti.

Kylie Jenner si trova al centro di una controversia legale dopo essere stata citata in giudizio dalla sua ex domestica. Angelica Vazquez ha presentato una causa venerdì 17 aprile contro la star dei reality e due società, Tri Star Services e Maison Family Services, accusandole di molestie, discriminazione e licenziamento illegittimo. Secondo i documenti legali ottenuti da diverse testate americane, Vazquez ha lavorato come governante nella residenza di Jenner a Hidden Hills, in California, dal settembre 2024 all’agosto 2025. La donna sostiene di essere stata trattata con ostilità ed esclusa fin dal primo giorno del suo impiego presso la proprietà della magnate della cosmesi.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Kylie Jenner nella bufera: l’ex domestica la denuncia per un ambiente “tossico e ostile” Notizie correlate Tennis, denuncia razzismo e ritira: “Ambiente tossico, insulti e zero passione“Chiamata scimmia, odiavo questo sport”: il dramma di Destanee Aiava e le ferite del tennis moderno Destanee Aiava, tennista australiana di 25 anni,... Travis Scott fa riferimento alla taglia delle protesi al seno della sua ex Kylie Jenner nella sua nuova hitKylie Jenner si è aperta con i follower sul suo intervento di chirurgia al seno Nessun segreto, tanta trasparenza.