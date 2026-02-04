travis scott fa riferimento alla taglia delle protesi al seno della sua ex kylie jenner nella sua nuova hit

Travis Scott torna a far parlare di sé, questa volta con una canzone. Nel nuovo brano, il rapper fa riferimento alla chirurgia estetica di Kylie Jenner, parlando delle sue protesi al seno. La sua citazione ha già fatto discutere, attirando l’attenzione sui dettagli della vita privata della giovane imprenditrice.

Kylie Jenner si è aperta con i follower sul suo intervento di chirurgia al seno Nessun segreto, tanta trasparenza. Kylie Jenner, che da un paio d'anni fa coppia fissa con la star di Hollywood Timothée Chalamet, si era aperta lo scorso anno con i follower, condividendo diversi dettagli sul suo passato intervento chirurgico di aumento del seno. Sul suo account TikTok, la founder di Kylie Cosmetics aveva svelato sia la misura del suo seno, sia il tipo di operazione effettuata. Il tutto era nato dal commento di una fan, che via social le aveva chiesto del «seno più perfetto e naturale di sempre» e di come fosse riuscita a ottenerlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

