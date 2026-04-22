La musica lucana si fa voce lavora: il prossimo 28 aprile, attraverso tutte le piattaforme digitali, verrà rilasciato il nuovo brano dei Krikka Reggae intitolato Non puó finire cosí. Il singolo, che vedrà anche la pubblicazione di un video su YouTube, nasce come impegno sociale in concomitanza con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e in vista della festa del primo maggio, affrontando il tema delle morti nel contesto lavorativo attraverso ritmi dub-reggae. Un messaggio sociale tra radici giamaicane e sonorità elettroniche. Il progetto musicale, pubblicato sotto l’etichetta Kido Music, propone una riflessione profonda sulla dignità dei lavoratori, trasformando il ritmo in un mezzo di protesta contro l’emergenza dei decessi sul posto di impiego.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Krikka Reggae: il ritmo dub contro le morti sul lavoro

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