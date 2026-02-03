Colleferro | Artena Mai Più Sabato 7 Febbraio ore 10 Manifestazione contro le morti sul lavoro

Sabato mattina, i sindaci di Colleferro e Artena hanno convocato una manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro. Alle 10, piazza principale si riempirà di cittadini, associazioni e lavoratori che chiedono maggiori sicurezza e interventi concreti. L’obiettivo è attirare l’attenzione su un problema che riguarda tutti e spingere le istituzioni a fare di più. La protesta si svolgerà in modo pacifico, ma con un messaggio chiaro: basta vittime innocenti.

I sindaci di Artena, Silvia Carocci, e Colleferro, Pierluigi Sanna, invitano i cittadini a partecipare alla manifestazione di sabato 7 febbraio, promossa per sensibilizzare contro le morti bianche sul lavoro.

In occasione dei funerali di Erri Talone, scomparso in incidente sul lavoro, le città di Colleferro e Artena si fermeranno per rispettare la memoria del lavoratore.

