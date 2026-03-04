Kolo Muani Juventus l’obiettivo del centravanti francese e della società torinese è uno solo Le ultime novità

Kolo Muani è al centro delle trattative di mercato della Juventus, con il club torinese che ha come priorità il suo acquisto. La società sta lavorando per portare il centravanti francese in squadra, seguendo da vicino gli sviluppi della trattativa. Le ultime notizie confermano l’interesse concreto per il giocatore e le intenzioni di rinforzare l’attacco.