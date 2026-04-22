Kings of Leon e Anyma | Milano si accende con il top della musica

Milano si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo durante la terza edizione di Fiera Milano Live, che si svolgerà tra il 22 maggio e il 19 settembre 2026. La manifestazione, che ha come obiettivo creare un punto di incontro tra artisti e pubblico, prevede sei serate di concerti e appuntamenti legati al mondo della musica. Tra gli artisti attesi ci sono band e musicisti di fama internazionale.

La terza edizione di Fiera Milano Live trasforma la Lombardia in un hub musicale internazionale con sei serate di appuntamenti tra il 22 maggio e il 19 settembre 2026. La rassegna, curata da Vivo Concerti, punta a consolidare il prestigio del territorio ospitando grandi nomi della scena globale, culminando a settembre con lo show digitale Aeden di Anyma. Un palinsesto che unisce generi e territori musicali. La programmazione si muove su un asse che spazia dal pop internazionale ai ritmi latini, garantendo una varietà che attrae diversi segmenti di pubblico. La produzione ha confermato la presenza dei Kings of Leon, figure centrali del rock mondiale degli ultimi vent’anni, e il ritorno di Lewis Capaldi, che porterà sul palco la sua nuova fase artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kings of Leon e Anyma: Milano si accende con il top della musica Notizie correlate Milano si accende: il festival che unisce podcast, cinema e musicaDal 10 al 12 aprile, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diventerà l’epicentro di un dialogo multidisciplinare che intreccia giornalismo,... Savignano, la festa della Liberazione si accende con momenti di ricordo e musica dal vivoSavignano celebra il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con un doppio appuntamento, in collaborazione con Anpi, il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spring...Break Edition verso i Glory Days: quattro giorni di concerti off dedicati a Springsteen; Tyler, the Creator e le date uniche dei giganti pop: si accende il palco di Fiera Milano Live; Il fanatismo mistico che Leone mette a nudo; Guerra all’Iran e al Libano, i Volenterosi di Hormuz, le voci dai bombardamenti. Kings Of Leon, ritorno in Italia per un'unica data, il 20 giugno a Fiera Milano LiveI Kings Of Leon tornano a Milano per la prima volta dal 2017: l’appuntamento è previsto sabato 20 giugno 2026 a Fiera Milano Live. I biglietti .. ondarock.it I Kings of Leon tornano con nuova musica, ecco EP #2I Kings of Leon, band rock multiplatino e vincitrice di un GRAMMY Award®, tornano con il loro nuovo EP dopo oltre vent’anni dal primo. Semplicemente intitolato EP #2, il progetto di quattro brani ... tg24.sky.it L'azione è stata rivendicata dagli attivisti di Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. - facebook.com facebook Tutto ad un tratto è normale Di Maio professore onorario al kings college di Londra x.com