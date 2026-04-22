Kings League dominio BigBro contro le Zebras

Nel match della Kings League, i BigBro hanno dominato le Zebras con un punteggio di 8-1. La partita si è conclusa senza contestazioni, con i BigBro che hanno preso il controllo fin dai primi minuti. La squadra avversaria non è riuscita a reagire, rendendo il risultato finale molto netto e senza possibilità di discussione.

Il risultato non lascia spazio ad interpretazioni, i BigBro vincono contro le Zebras per 8-1 in una partita senza storia. La squadra di Moonryde è stata l'unica in campo per tutto il match ed ha calcisticamente umiliato la rosa convenzionata con la Juventus. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. Dopo 57'' di gioco, il portiere dei BigBro Casapieri ha portato in vantaggio la sua squadra. La prima frazione di gioco prosegue con frequenti occasioni per entrambe le formazioni, ma gli estremi difensori sono protagonisti di parate sensazionali che proteggono il risultato fino a pochi secondi dal 20'.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, dominio BigBro contro le Zebras L’ALCHIMISTA DEI TRIMONI SEGNA CONTRO LE ZEBRAS #kingsleague Notizie correlate Leggi anche: Kings League, tutto ok per le Zebras e i Boomer Kings League, meraviglia Circus: fermate le ZebrasMilano, 17 marzo 2026 – Il terzo turno del secondo split di Kings League è stato aperto ieri pomeriggio dalla sfida tra Zebras e i Circus. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fuga a tre nella Giornata 8: Alpak, Stallions e Underdogs spaccano la classifica e scappano in vetta; Zeta Como - BIGBRO | Highlights | Round 8 Streaming | DAZN IT; Giornata 9 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy; Wealdstone - Boston Enterprise National League. Kings League, dominio BigBro contro le ZebrasIl risultato non lascia spazio ad interpretazioni, i BigBro vincono contro le Zebras per 8-1 in una partita senza storia. La squadra di Moonryde è stata l'unica in campo per tutto il match ed ha ... sport.quotidiano.net Kings League, BigBro dominance against the ZebrasIl risultato non lascia spazio ad interpretazioni, i BigBro vincono contro le Zebras per 8-1 in una partita senza storia. La squadra di Moonryde è stata l'unica in campo per tutto il match ed ha ... sport.quotidiano.net Kings League Italia: i risultati della 9ª giornata e la classifica aggiornata - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com