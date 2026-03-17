Kings League meraviglia Circus | fermate le Zebras

Ieri pomeriggio a Milano, nel terzo turno del secondo split di Kings League, si sono affrontate le Zebras e i Circus. La partita si è svolta al Circus, un impianto di grande capienza, e ha attirato l’attenzione di molti spettatori presenti. La sfida si è conclusa con la vittoria dei Circus, fermando le Zebras nel loro tentativo di proseguire la serie positiva.

Milano, 17 marzo 2026 – Il terzo turno del secondo split di Kings League è stato aperto ieri pomeriggio dalla sfida tra Zebras e i Circus. Nella Fonzies Arena di Cologno Monzese, il derby tra le squadre convenzionate con team di Serie A è stato vinto dai Circus. Le Zebras di Campolunghi, convenzionate con la Juventus, sono state sconfitte per 1-8 dalla squadra convenzionata nella competizione con l' Hellas Verona. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, meraviglia Circus: fermate le Zebras Articoli correlati Leggi anche: Kings League, le Zebras battono ai Shootout gli Stallions Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. SI RITORNA in KINGS LEAGUE ! HIGHLIGHTS ZEBRAS VS STALLIONS [DAY 1] Una selezione di notizie su Kings League KINGS LEAGUE Prima sconfitta per le Zebras: pesante 8-1 dai CircusL’espulsione del portiere Calabrò mette subito la partita in salita: prima rete amara per l’ex Fanfulla e Sant’Angelo Zingari ... ilcittadino.it Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, terza giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 16 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com