King Marracash | il trionfo e l’intimità di Fabio Rizzo arrivano al cinema per tre giorni evento

Un nuovo documentario dedicato a Marracash, rapper noto come il “King” del rap italiano, sarà proiettato al cinema per tre giorni. Il film ripercorre il percorso artistico e personale di Fabio Rizzo, partendo dalle sue origini nella periferia di Milano fino ai successi ottenuti nel panorama musicale nazionale. La produzione offre uno sguardo intimo sulla carriera e sulla vita dell’artista, presentandola attraverso immagini e interviste esclusive.

Dalle strade della Barona al tetto d’Italia. Il percorso di Marracash, il “King” indiscusso del rap italiano, diventa un’esperienza cinematografica totale. Arriva nelle sale italiane, solo il 25, 26 e 27 maggio, “KING MARRACASH”, il primo docufilm ufficiale che ripercorre la carriera e l’anno di grazia di Fabio Rizzo. Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e Adler Entertainment, il progetto promette di andare oltre la semplice cronaca musicale per scavare nell’uomo dietro l’artista. Sotto la regia di Pippo Mezzapesa (Ti mangio il cuore), il documentario mette a fuoco un 2025 irripetibile, segnato dallo storico tour negli stadi — il primo mai realizzato da un rapper nel nostro Paese — culminato nella notte magica di San Siro il 25 giugno scorso.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - “King Marracash”: il trionfo e l’intimità di Fabio Rizzo arrivano al cinema per tre giorni evento Notizie correlate Leggi anche: Al cinema “King Marracash”: la Barona, il successo, San Siro. Il primo docufilm sul re del rap italiano Dopo i 'King of Convenience', arrivano i Marlene Kunz: due giorni di musica 'sotto le stelle'A Ferrara Sotto le Stelle arrivano i Marlene Kuntz, con un concerto che celebra i trent’anni dall’uscita de ‘Il Vile’, uno dei loro dischi più amati... Contenuti e approfondimenti King Marracash, il docufilm che racconta la sua carrieraAl cinema il 25, 26 e 27 maggio, King Marracash racconta l'ultimo anno di Fabio Rizzo, in arte Marracash, a partire dal primo tour negli stadi per un rapper italiano, con la sua tappa più prestigios ... sorrisi.com MARRACASH al cinema con KING MARRACASH, il primo docufilmEsce il 25 maggio al cinema KING MARRACASH, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Fabio Rizzo, in arte Marracash. newsic.it