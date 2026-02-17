Dopo i ' King of Convenience' arrivano i Marlene Kunz | due giorni di musica ' sotto le stelle'
I Marlene Kuntz si esibiscono a Ferrara Sotto le Stelle, portando sul palco il ricordo dei trent’anni dall’uscita di ‘Il Vile’. La band ha scelto questa occasione per riproporre alcuni brani del loro album più rappresentativo, attirando tanti fan che aspettano da tempo un concerto dal vivo. L’evento si svolge sotto il cielo estivo, tra luci e musica, e vede la partecipazione di numerosi appassionati che seguono la band fin dagli esordi.
A Ferrara Sotto le Stelle arrivano i Marlene Kuntz, con un concerto che celebra i trent’anni dall’uscita de ‘Il Vile’, uno dei loro dischi più amati e considerato uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana. Il momento sarà il 29 luglio alla Delizia Estense di Benvignante, ad Argenta con un live che si aggiunge e segue quello dei Kings of Convenience, in programma il giorno precedente (28 luglio), dando vita a due giorni di grande musica in una location suggestiva e d’eccezione, alle porte di Ferrara, che quest’anno torna nuovamente a ospitare il festival. Quando uscì, nel 1996, ‘Il Vile’ fu uno strappo nel paesaggio sonoro di quegli anni: chitarre taglienti, distorsioni che non cercavano compromessi, melodie in bilico tra ombra e luce, e soprattutto una scrittura che trasformava inquietudine e fragilità in lingua comune.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
